В Коми легковушка вылетела в кювет

В Коми машина вылетела в кювет, из-за чего погибли три человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«В результате ДТП погибли все находившиеся в автомобиле», — говорится в сообщении.

Установлено, что 28-летний водитель не справился с управлением. С ним в машине находились два пассажира 28 и 29 лет. Они скончались до приезда скорой помощи.

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