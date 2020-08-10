В Коми легковушка вылетела в кювет
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В Коми машина вылетела в кювет, из-за чего погибли три человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«В результате ДТП погибли все находившиеся в автомобиле», — говорится в сообщении.
Установлено, что 28-летний водитель не справился с управлением. С ним в машине находились два пассажира 28 и 29 лет. Они скончались до приезда скорой помощи.
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