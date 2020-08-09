В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали больше 30 человек

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В Венгрии при аварии с автобусом пострадали 34 человека, пишет РЕН.

Еще один человек погиб. Отмечается, что автобус ехал из Польши.

По предварительным данным, машина съехала с трассы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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