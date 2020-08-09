На МКАД в районе Щелковского шоссе перекрыли несколько полос из-за ДТП

На 103-м км МКАД в районе Щелковского шоссе произошла авария с грузовиком и «Газелью». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

В результате аварии пострадал водитель «Газели», его госпитализировали с переломами.

Отмечается, что движение по внешней стороне затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти.

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