Под Волгоградом водитель насмерть сбил 7-летнего мальчика
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В поселке Елань Волгоградской области водитель KIA Rio сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, пишет ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в медучреждении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в 20.20 по местному времени (19.20 мск). Ребенок ехал в попутном направлении по дороге.
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