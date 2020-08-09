Под Волгоградом водитель насмерть сбил 7-летнего мальчика

В поселке Елань Волгоградской области водитель KIA Rio сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, пишет ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в медучреждении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в 20.20 по местному времени (19.20 мск). Ребенок ехал в попутном направлении по дороге.

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