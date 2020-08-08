В Екатеринбурге внедорожник въехал в батут с детьми
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В Екатеринбурге внедорожник влетел в батут, на котором находились дети, передает E1.ru.
В сеть попали кадры с места происшествия, где видно, как автомобиль на скорости вылетает с дороги и сталкивается с батутом.
По словам очевидца, машина въехала либо в крепления батута, либо в генератор, так как батут сразу начал сдуваться.
Внедорожник, по данным портала, был эвакуирован с сильными повреждениями.
В результате инцидента никто не пострадал.