Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП с полицейским в Самаре

Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии с участием сотрудника полиции под Самарой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Самарской области.

Отмечается, что ДТП произошло вечером в пятницу, 7 августа, на 54 километре дороги «Самара – Большая Черниговка».

По данным ведомства, сотрудник ОВД на автомобиле Datsun столкнулся с впереди идущим Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель, лишенный прав в 2019 году.

После этого Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo.

Известно, что среди пострадавших трое малолетних детей.

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