Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП с полицейским в Самаре
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии с участием сотрудника полиции под Самарой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Самарской области.
Отмечается, что ДТП произошло вечером в пятницу, 7 августа, на 54 километре дороги «Самара – Большая Черниговка».
По данным ведомства, сотрудник ОВД на автомобиле Datsun столкнулся с впереди идущим Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель, лишенный прав в 2019 году.
После этого Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo.
Известно, что среди пострадавших трое малолетних детей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Столкновение автобуса с фурой произошло под Курганом, есть пострадавшие
— Украинская блогер погибла в аварии в Таиланде
— В Волгоградской области восемь человек получили травмы в ДТП