В Волгоградской области восемь человек получили травмы в ДТП
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В результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области восемь человек получили травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Отмечается, что среди пострадавших оказались четыре ребенка от 10 до 14 лет.
Инцидент произошел в пятницу, 7 августа, около 22.25 по местному времени (21.25 мск) на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе.
Автомобиль марки Honda CR-V при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Subaru Forester.
Госпитализированы были водители обоих транспортных средств, а также шесть пассажиров.
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