Столкновение автобуса с фурой произошло под Курганом, есть пострадавшие

Под Курганом произошло столкновение междугороднего автобуса с фурой с зерном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автобус следовал по маршруту Тюмень — Крым.

В результате аварии пострадали девять человек. На месте работают спасатели.

По данным МЧС, после удара у автобуса заклинило двигатель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе в Москве из-за аварии с такси

— В Москве на Можайском шоссе столкнулись BMW и скорая

— Под Саратовом три человека погибли в ДТП