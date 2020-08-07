Столкновение автобуса с фурой произошло под Курганом, есть пострадавшие

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Под Курганом произошло столкновение междугороднего автобуса с фурой с зерном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автобус следовал по маршруту Тюмень — Крым.

В результате аварии пострадали девять человек. На месте работают спасатели.

По данным МЧС, после удара у автобуса заклинило двигатель.

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