Столкновение автобуса с фурой произошло под Курганом, есть пострадавшие
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Под Курганом произошло столкновение междугороднего автобуса с фурой с зерном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Автобус следовал по маршруту Тюмень — Крым.
В результате аварии пострадали девять человек. На месте работают спасатели.
По данным МЧС, после удара у автобуса заклинило двигатель.
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