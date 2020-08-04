В Москве задержали пьяного водителя, нарушившего ПДД 562 раза

В Москве сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения 562 раза, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

Отмечается, что полицейские остановили 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

«Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Нарушитель не оплачивал штрафы, за что на него составили 189 административных протоколов.

Мужчину доставили в ОМВД по Ховрино. Материалы направлены в суд, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Погибла женщина: в Москве автобус раздавил остановку

— ДТП с восемью погибшими: Renault упал в оросительный канал

— Московское ГИБДД заинтересовалось автомобилями с иностранными номерами