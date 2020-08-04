При ДТП с автобусом в Марокко погибли 12 человек

В результате ДТП с автобусом на юго-западе Марокко погибли 12 человек. Об этом сообщает телеканал 2M.

Отмечается, что автобус перевернулся в ночь на вторник в 15 километрах севернее города Агадир.

В результате ДТП также пострадали 26 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Всего в транспортном средстве находилось 48 человек.

Известно, что автобус направлялся из города Эль-Джадида в Тан-Тан.

По предварительной информации, шофер автобуса потерял управление при прохождении через сложный поворот.

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