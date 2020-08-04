Счетная палата объяснила причину плохого качества дорог в России

Меньше половины региональных дорог соответствуют нормативам — 44,2%, говорится в отчете Счетной палаты (СП).

При этом среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%.

Уточняется, что количество дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%.

Аудиторы отметили проблемы с регулированием расходов на содержание дорог. Так, в среднем на содержание 1 км дороги федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., в то время как на содержание региональных дорого уходит почти в 8 раз меньше — 288 тыс. руб. на 1 км. В среднем на региональные трассы направлялось 29,6% от норматива, сказано в отчете СП.

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил аудитор СП Валерий Богомолов.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания. Кроме того, нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям. В результате в разных регионах средства, которые были получены на дороги, отличаются от норматива.

По данным отчета, в 2019 году меньше всего денег от норматива получил ФКУ Упрдор «Забайкалье» — 51%, больше всего — ФКУ Упрдор «Прикамье» (91%).

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