В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам. При этом остались без изменений шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков.
Уточняется, что изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка вместо заднего знака первого типа.
Кроме того, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, а также появился тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От 1 до 9: как изменятся коды регионов на номерах
— В России появятся новые автомобильные номера
— В Свердловской области отказались от автономеров с кодом 666