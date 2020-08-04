В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам. При этом остались без изменений шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков.

Уточняется, что изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка вместо заднего знака первого типа.

Кроме того, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, а также появился тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

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