Мантуров анонсировал сроки начала серийного выпусках российского электромобиля

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал дату начала серийного выпуска российских электромобилей Zetta. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что производство Zetta будет проходить в Тольятти. По его словам, это произойдет к концу 2020 года, когда завершатся сертификационные процедуры.

Министр добавил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 внесла коррективы в развитие проекта.

Мантуров уточнил, что проекту потребовались дополнительные инвестиции в размере 100 млн рублей. Этот вопрос, как он добавил, будет рассмотрен в конце августа экспертным советом Фонда развития промышленности.

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