Мантуров анонсировал сроки начала серийного выпусках российского электромобиля
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Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал дату начала серийного выпуска российских электромобилей Zetta. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что производство Zetta будет проходить в Тольятти. По его словам, это произойдет к концу 2020 года, когда завершатся сертификационные процедуры.
Министр добавил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 внесла коррективы в развитие проекта.
Мантуров уточнил, что проекту потребовались дополнительные инвестиции в размере 100 млн рублей. Этот вопрос, как он добавил, будет рассмотрен в конце августа экспертным советом Фонда развития промышленности.
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