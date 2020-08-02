Под Самарой в ДТП погибли трое взрослых и два ребенка
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В Самарской области жертвами ДТП стали пять человек, среди них два ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«ДТП произошло около 16:00 (17:00 МСК) в Безенчукском районе на автодороге «Самара - Волгоград»», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, столкнулись БМВ 7 серии и «Лада-Веста». Водитель и малолетний пассажир «Лады» скончались до приезда «скорой».
Три человека, среди которых 5-летний ребенок, скончались по пути в больницу.
Проводится проверка.
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