В Севастополе в ДТП с автобусом пострадали 14 человек, в том числе шесть детей
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В Севастополе при столкновении автобуса и легковушки пострадали 14 человек, в том числе шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на городской департамент здравоохранения.
«Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали», — заявили агентству в департаменте.
Авария произошла, когда ехавший по трассе Mercedes протаранил ехавший впереди автобус. Пострадали водители и пассажиры обоих транспортных средств.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
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