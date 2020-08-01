В Севастополе в ДТП с автобусом пострадали 14 человек, в том числе шесть детей

В Севастополе при столкновении автобуса и легковушки пострадали 14 человек, в том числе шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

«Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали», — заявили агентству в департаменте.

Авария произошла, когда ехавший по трассе Mercedes протаранил ехавший впереди автобус. Пострадали водители и пассажиры обоих транспортных средств.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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