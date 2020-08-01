В Шереметьево топливозаправочная машина столкнулась с самолетом

В московском аэропорту Шереметьево топливозаправочная машина столкнулась с самолетом, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадал работник аэропорта. Мужчине была оказана медицинская помощь.

Данный инцидент на работу Шереметьево не повлиял.

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