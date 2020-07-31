Двух мертвых мужчин обнаружили в туалете автомойки на МКАД

Тела двух мужчин обнаружили в туалете автомойки на востоке МКАД, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий.

«Обнаружены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти <...>, на место происшествия незамедлительно выехали следователи», — сказала Врадий.

По предварительным данным, погибшими являются работник автомойки и его знакомый. На месте происшествия обнаружили шприц и телефоны мужчин.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

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