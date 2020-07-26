Один человек пострадал в аварии с участием маршрутки и такси в Москве
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Такси столкнулось с пустым маршрутным автобусом на Волжском бульваре в Москве, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах города.
Как уточнили в МВД, авария произошла около 18.15 мск. Такси врезалось в препятствие, а потом еще столкнулось с маршрутным автобусом. В результате случившегося пострадал водитель такси. Его госпитализировали.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают все детали случившегося.
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