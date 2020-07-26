К московскому аэропорту Шереметьево снова начнут ходить автобусы
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Заезд к терминалу D аэропорта Шереметьево, который из-за пандемии был закрыт для пассажиров, восстановят в ночь на понедельник, 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Отмечается, что к терминалу будут ходить рейсы №817, 851, н1.
Терминал D аэропорта Шереметьево возобновляет работу 27 июля. В апреле он был закрыт из-за низкого количества пассажиров на фоне пандемии, поэтому заезд автобусов также был отменен.
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