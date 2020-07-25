На Московском малом кольце столкнулись пять машин

На 1-м км Московского малого кольца столкнулись пять машин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка полиции.

«В 10.00 в районе 1-го км трассы А-107 столкнулись пять машин: грузовая Scania и четыре легковых автомобиля — два Ford, Volkswagen и Nissan», — сообщило ведомство.

Сейчас движение затруднено. По предварительным данным, в результате аварии пострадал человек.

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