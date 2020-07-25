Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, в каком случае страховые не станут покрывать ущерб пострадавшей в ДТП стороне. Об этом сообщают «Известия».

Так, если владелец транспортного средства забудет предупредить страховую компанию о прохождении обязательного техосмотра, то виновнику аварии придется самому покрывать ущерб.

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО. Такая мера доступна с 1 марта по 30 сентября этого года.

«В случае, если после прохождения обязательного ТО водители забудут предупредить об этом свою страховую, к ним могут применить регрессное требование», — заявили в РСА.

При этом в организации отметили, что страховщики сами не знают, каким образом это сделать. Так, остается неясным, как предоставить в страховую компанию диагностическую карту или свидетельство о техосмотре. Кроме того, нет уверенности в достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

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