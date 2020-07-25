Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.

«Что же делается у нас?! В мобильниках все: пишут, читают, смотрят ролики, видеозвонки и прочее! Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины «не здесь»: едет косо, медленно, виляет», — возмутился доктор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что штраф за использование телефона за рулем составляет 500 руб.

По его словам, штраф за использование мобильного телефона за рулем должен составлять 10 тыс. руб., а за повторное такое нарушение необходимо лишать прав.

«Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!», — добавил Мясников.

Врач отметил, что во Франции за использование телефонов за рулем лишают прав.

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