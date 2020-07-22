Автомобиль сбил пешеходов после ДТП в Москве
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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов после того, как столкнулся с двумя машинами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел на Краснодарской улице (в районе станции метро «Люблино»).
Пока информации о пострадавших нет.
По предварительным данным, один из отлетевших после ДТП автомобилей ударился в одного пешехода, еще один — в ограждение.
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