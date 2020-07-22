Автомобиль сбил пешеходов после ДТП в Москве

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов после того, как столкнулся с двумя машинами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на Краснодарской улице (в районе станции метро «Люблино»).

Пока информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, один из отлетевших после ДТП автомобилей ударился в одного пешехода, еще один — в ограждение.

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