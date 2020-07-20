Во Франции пять детей из одной семьи заживо сгорели в автомобиле
Семья из девяти человек попала в ДТП во французском Дроме, пятеро детей заживо сгорели в автомобиле, сообщает радиостанция France Bleu.
По информации французской полиции, авария произошла в районе 19.00 по местному времени (21.00 мск) на юго-востоке страны. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся.
В огне оказались девять человек из одной семьи, четверым взрослым удалось выбраться наружу, однако все дети погибли в машине до приезда спасателей.
На место трагедии направились 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить раненых в больницу. Все они находятся в критическом состоянии.
В настоящий момент полиция ведет расследование ДТП. По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с тормозами машины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Погибла женщина: в Москве автобус раздавил остановку
— В Японии при столкновении автобуса и автовышки пострадали около 11 человек
— В Ростове-на-Дону ребенок погиб от удара током от фонарного столба