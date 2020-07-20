Во Франции пять детей из одной семьи заживо сгорели в автомобиле

Семья из девяти человек попала в ДТП во французском Дроме, пятеро детей заживо сгорели в автомобиле, сообщает радиостанция France Bleu.

По информации французской полиции, авария произошла в районе 19.00 по местному времени (21.00 мск) на юго-востоке страны. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся.

В огне оказались девять человек из одной семьи, четверым взрослым удалось выбраться наружу, однако все дети погибли в машине до приезда спасателей.

На место трагедии направились 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить раненых в больницу. Все они находятся в критическом состоянии.

В настоящий момент полиция ведет расследование ДТП. По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с тормозами машины.

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