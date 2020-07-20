Источник назвал возможную причину аварии с автобусом, врезавшегося в остановку
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Водитель автобуса, врезавшегося в остановку общественного транспорта, могла перепутать педали газа и тормоза. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на информированной источник.
По словам источника, это является основной версией случившегося. В то же время правоохранители установили, что женщина была трезвой.
Из-за столкновения погибла 76-летняя женщина, чье тело вытащили из-под автобуса.
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