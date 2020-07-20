Источник назвал возможную причину аварии с автобусом, врезавшегося в остановку

Водитель автобуса, врезавшегося в остановку общественного транспорта, могла перепутать педали газа и тормоза. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на информированной источник.

По словам источника, это является основной версией случившегося. В то же время правоохранители установили, что женщина была трезвой.

Из-за столкновения погибла 76-летняя женщина, чье тело вытащили из-под автобуса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автобус сбил людей на остановке в Москве: первые фото

— В Москве автобус врезался в остановку