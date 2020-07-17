Рейсовый автобус из Донецка загорелся в Липецкой области

Рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся после аварии в Липецкой области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло после столкновения автобуса с автомобилем «Газель», указано в сообщении. В результате ДТП пострадали люди, число пострадавших не приводится.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько отделений пожарно-спасательных частей Липецкой области.

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