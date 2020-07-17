Рейсовый автобус из Донецка загорелся в Липецкой области
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Рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся после аварии в Липецкой области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС России.
Возгорание произошло после столкновения автобуса с автомобилем «Газель», указано в сообщении. В результате ДТП пострадали люди, число пострадавших не приводится.
В настоящее время на месте происшествия работают несколько отделений пожарно-спасательных частей Липецкой области.
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