Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Астраханью

В Красноярском районе Астраханской области произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил школьников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник уведомил, что ДТП случилось на автодороге Красный Яр – Джанай — Сеитовка.

«Столкнулись Ford Transit, в котором находились шесть человек, в том числе четверо учащихся 11 классов, и КамАЗ», — рассказал собеседник агентства, сообщив, что дети ехали после сдачи ЕГЭ в село Красный Яр.

По его словам, в результате инцидент пострадала девочка 2002 года рождения, которую уже госпитализировали с травмами легкой степени.