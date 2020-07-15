Минтранс назвал сроки появления на российских дорогах машин-беспилотников
Министерство транспорта России ожидает начало появления автомобилей-беспилотников без присутствия оператора в салоне на российских магистралях уже к 2024 году, сообщает «Интерфакс».
Замглавы ведомства Алексей Семенов рассказал, что министерством был создан специальный план поэтапного запуска беспилотников. В настоящее время уже пройден «первый этап технологической зрелости и готовности высокоавтоматизированного транспорта».
В рамках второго этапа ожидается практическое внедрение таких автомобилей. «Сейчас мы переходим ко второму этапу», — добавил он.
Однако, по словам Семенова, существует серьезное препятствие для безопасного внедрения беспилотного транспорта — это отсутствие необходимой и достаточной нормативной правовой базы в стране.
В связи с этим Минтранс предлагает наделить федеральные органы власти полномочиями для организации технологических конкурсов, разработки соответствующего федерального закона.
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