Минтранс назвал сроки появления на российских дорогах машин-беспилотников

Министерство транспорта России ожидает начало появления автомобилей-беспилотников без присутствия оператора в салоне на российских магистралях уже к 2024 году, сообщает «Интерфакс».

Замглавы ведомства Алексей Семенов рассказал, что министерством был создан специальный план поэтапного запуска беспилотников. В настоящее время уже пройден «первый этап технологической зрелости и готовности высокоавтоматизированного транспорта».

В рамках второго этапа ожидается практическое внедрение таких автомобилей. «Сейчас мы переходим ко второму этапу», — добавил он.

Однако, по словам Семенова, существует серьезное препятствие для безопасного внедрения беспилотного транспорта — это отсутствие необходимой и достаточной нормативной правовой базы в стране.

В связи с этим Минтранс предлагает наделить федеральные органы власти полномочиями для организации технологических конкурсов, разработки соответствующего федерального закона.

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