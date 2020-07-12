Движение на севере в Москве восстановлено после смертельного ДТП

Движение на Новосходненском шоссе в Москве восстановлено после смертельного ДТП с автобусом, где погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского транспорта.

«Движение полностью восстановлено», — заявили в ведомстве.

Ранее на Новосходненском шоссе в столице столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Lexus. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще трое. Движение на участке было полностью перекрыто.

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