Движение на севере в Москве восстановлено после смертельного ДТП
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Движение на Новосходненском шоссе в Москве восстановлено после смертельного ДТП с автобусом, где погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского транспорта.
«Движение полностью восстановлено», — заявили в ведомстве.
Ранее на Новосходненском шоссе в столице столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Lexus. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще трое. Движение на участке было полностью перекрыто.
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