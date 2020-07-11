Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что инцидент произошел около 11 утра на трассе М-8. Мотоцикл Никитиной столкнулся с трактором, она скончалась на месте.

Женщина намеревалась поехать в Ярославль, чтобы встретиться там с другими байкерами.

Ксении Никитиной было 33 года. На ее YouTube-канал подписаны 39 тысяч человек.