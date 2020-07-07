Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Жертвами ДТП в городском округе Воскресенск в Московской области стали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, три автомобиля столкнулись из-за нарушения правил дорожного движения.

Уточняется, что детей среди погибших нет.

Для ликвидации последствия происшествия были привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

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