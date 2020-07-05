Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве

Двое человек пострадали в результате столкновения иномарки с несколькими автомобилями на Проспекте Мира в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления столичной полиции.

Водитель иномарки допустил столкновение с несколькими автомобилями, из-за чего шесть машин получили повреждения, заявили в пресс-службе.

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим, устанавливаются причины аварии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На МКАДе в районе Ярославского шоссе из-за ДТП перекрыли три полосы

— Полицейский погиб в ДТП на северо-западе Москвы

— Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве