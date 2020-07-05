Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
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Двое человек пострадали в результате столкновения иномарки с несколькими автомобилями на Проспекте Мира в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления столичной полиции.
Водитель иномарки допустил столкновение с несколькими автомобилями, из-за чего шесть машин получили повреждения, заявили в пресс-службе.
В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим, устанавливаются причины аварии.
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