В Осетии сотрудники ГИБДД организовывали постановочные аварии

В Северной Осетии два сотрудника ГИБДД организовывали постановочные аварии, чтобы получать деньги от страховых компаний, пишет республиканское МВД.

Сообщается, что сотрудники вступили в сговор с «участниками» ДТП и зарегистрировали несколько постановочных ДТП.

«В результате страховым компаниям был нанесен ущерб более миллиона рублей», — сообщили в МВД.

Полицейских уволили с работы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.