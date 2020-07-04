ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах к 2024 году

Глава ГИБДД России Михаил Черников предполагает, что через четыре года на платных российских трассах будет нулевая смертность из-за ДТП, цитирует ТАСС.

По его словам, в России создают безопасные платные дороги. Кроме того, на них «самая низкая аварийность и смертность».

«Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — предполагает Черников.

В прошлом году травматизм со смертельными последствиями на дорогах «Автодора» упал на 20%, а число аварий сократилось на 8%.

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