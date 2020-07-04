«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах до 150 км/ч

Первый заместитель председателя правления «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, находящихся в ее владении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на трассе М11 уже разрешена скорость 130 км/ч. Учитывая разрешенные допуски превышения скорости – это уже 150 км/ч.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — добавил предправления.

Петушенко также рассказал, что планируется повысить скоростной лимит до 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье, а также на других отрезках платной трассы М4 «ДОН».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые порог скорости: как будут штрафовать за превышение