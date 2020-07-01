Toyota опустилась на второе место в рейтинге самых дорогих автокомпаний

Американская компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем на рынке в мире. Об этом сообщает Financial Times.

До этого лидирующую позицию занимал японский автоконцерн Toyota.

Так, капитализация Tesla достигла отметки в $207,2 млрд. При этом капитализация Toyota находится на уровне $201,9 млрд.

На третьем месте в рейтинге находится немецкий производитель автомобилей Volkswagen.

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