На Тверском путепроводе Москвы упал контейнер с фуры

На Тверском путепроводе Москвы контейнер упал от фуры на проезжую часть. Об этом сообщает в Telegram Дептранс Москвы.

«На Тверском путепроводе (Ленинградский проспект, 2) произошло падение контейнера от фуры на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта осуществляется по 1, 4, 5 полосам в сторону центра. Движение затруднено на 0,7 км.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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