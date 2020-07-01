На Тверском путепроводе Москвы упал контейнер с фуры
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На Тверском путепроводе Москвы контейнер упал от фуры на проезжую часть. Об этом сообщает в Telegram Дептранс Москвы.
«На Тверском путепроводе (Ленинградский проспект, 2) произошло падение контейнера от фуры на проезжую часть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта осуществляется по 1, 4, 5 полосам в сторону центра. Движение затруднено на 0,7 км.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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