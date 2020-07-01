Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу

В числе нововведений с 1 июля значатся и новые ограничения на ввоз в Россию праворульных автомобилей, передает ТАСС.

Запрет коснется праворульного транспорта категорий М2 и М3, то есть пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной техники.

Также с 1 июля автовладельцы для растаможки легковых автомобилей должны будут получать технический сертификат, который подтвердит соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Как уточнили в Федеральной таможенной службы (ФТС), сумма платежей на праворульное авто будет формироваться согласно положениям законодательства ЕАЭС и России. Цифры будут отличаться в зависимости от экологического класса машины, даты выпуска, объема двигателя и других параметров. Размер таможенных взносов при ввозе таких авто физическим лицом для личного пользования будет варьироваться от 500 рублей до 30 тыс. рублей.

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