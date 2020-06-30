В Подмосковье разлилась щелочь при столкновении грузовиков

При столкновении двух грузовиков в подмосковном Наро-Фоминске произошел разлив щелочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

ДТП произошло на 29-м километре трассы А-108. При аварии пострадали два человека.

«В результате столкновения двух грузовых автомобилей произошел разлив из двух пластиковых емкостей щелочи на площади 15 квадратных метров», — добавили в ведомстве.

Для устранения щелочи на место аварии выехали средства ФКУ «Центравтомагистраль».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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