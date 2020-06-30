В ДТП под Хабаровском погибли двое, еще семеро находятся в тяжелом состоянии
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У села Заозерное в Хабаровском крае произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды управления региональной Госавтоинспекции.
В результате погибли два человека, семеро пострадавших в находятся в тяжелом состоянии
Всем участникам аварии около 30 лет, рассказали в ведомстве.
Одним из автомобилей, попавших в ДТП, оказалась служебная машина сотрудников Госавтоинспекции.
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