В ДТП под Хабаровском погибли двое, еще семеро находятся в тяжелом состоянии

У села Заозерное в Хабаровском крае произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды управления региональной Госавтоинспекции.

В результате погибли два человека, семеро пострадавших в находятся в тяжелом состоянии

Всем участникам аварии около 30 лет, рассказали в ведомстве.

Одним из автомобилей, попавших в ДТП, оказалась служебная машина сотрудников Госавтоинспекции.

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