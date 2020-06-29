Международный женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии

Организаторы ежегодного международного Женевского автосалона приняли решение отменить мероприятие в 2021 году из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее руководители выставки отменили автосалон в Женеве, который должен был состояться весной 2020 года.

Женевский автосалон — одна из крупнейших автовыставок в мире, где презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов. В 2019 году мероприятие посетили более 600 тысяч человек.

В настоящее время в Швейцарии, по официальным данным, коронавирус обнаружили у 31,6 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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