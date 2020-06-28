На западе Москвы столкнулись четыре машины

В Москве на МКАД столкнулись четыре легковые машины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«На 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин», — сказал представитель.

По предварительным данным, пострадал один человек. Из-за аварии четыре из пяти полос перекрыты.

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