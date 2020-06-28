В Киргизии при столкновении легковушки с большегрузом погибли шесть человек
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В Киргизии шесть человек погибли при аварии на автодороге Бишкек-Ош. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.
Трое женщин, мужчина и ребенок погибли на месте ДТП. Семилетняя девочка с многочисленными переломами и травмами была госпитализирована. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание.
В пресс-службе спасательного ведомства допускают, что все погибшие являются членами одной семьи.
На данный момент правоохранители устанавливают личность погибших. Началось досудебное производство.
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