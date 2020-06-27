В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

В Москве водитель попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в размере 300 тыс. руб., чтобы не проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, вечером 26 июня на Бережковской набережной инспекторы ДПС остановили автомобиль Jaguar для проверки документов. Водитель нервничал и неохотно отвечал на вопросы полицейских.

В ходе общения у сотрудников ГИБДД возникли предположения, что мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

«В патрульном автомобиле при составлении административного материала за отказ от прохождения освидетельствования, гражданин предложил денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что гражданин был предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил 300 тыс. руб. в бардачок служебного автомобиля.

После этого водитель попытался покинуть машину, но был задержан сотрудниками ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере».