Минздрав утвердил приказ, сохраняющий прежние правила медосмотра водителей

Министерство здравоохранения сохранило до 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей... до 1 января 2021 года», — отметили в Минздраве.

Отмечаются, что со следующего года желающие получить права будут сдавать анализы на хронический алкоголизм только по направлению нарколога.

В июле 2019 года минздрав предложил сделать обязательной проверку на пристрастие к алкоголю и наличие психоактивных веществ для тех, кто хочет получить права. Позже рассмотрение нормы отложили до 1 июля 2020 года.

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