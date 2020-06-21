Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП под Липецком

Полиция Липецкой области возбудила уголовное дело по факту аварии с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». — Ред.). В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина находится в больнице», — заявили правоохранители.

Авария произошла 21 июня в Елецком районе. Столкнулись Kia Rio и Hyundai Creta, в результате погибли шесть человек, еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

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