Под Липецком в ДТП погибли шесть человек

В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«В 11:45 поступило сообщение о ДТП в Елецком районе Липецкой области близ населенного пункта Паниковец... Погибли шесть человек», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что столкнулись легковушка и внедорожник. Среди погибших детей нет.

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