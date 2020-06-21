Под Липецком в ДТП погибли шесть человек
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В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
«В 11:45 поступило сообщение о ДТП в Елецком районе Липецкой области близ населенного пункта Паниковец... Погибли шесть человек», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что столкнулись легковушка и внедорожник. Среди погибших детей нет.
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