В Уфе пьяный таксист сбил двух школьников, только что получивших аттестаты
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В Уфе таксист сбил двух 15-летних школьников, которые шли домой после получения аттестатов, пишет «Регион.online».
Отмечается, что девочка скончалась на месте, а мальчик впал в кому и был доставлен в больницу.
Выяснилось, что таксист был сильно пьян. Он пытался уехать с места аварии, но не получилось. С ним в машине были два пассажира: почти раздетая женщина и пьяный мужчина.
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