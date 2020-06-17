В Уфе пьяный таксист сбил двух школьников, только что получивших аттестаты

В Уфе таксист сбил двух 15-летних школьников, которые шли домой после получения аттестатов, пишет «Регион.online».

Отмечается, что девочка скончалась на месте, а мальчик впал в кому и был доставлен в больницу.

Выяснилось, что таксист был сильно пьян. Он пытался уехать с места аварии, но не получилось. С ним в машине были два пассажира: почти раздетая женщина и пьяный мужчина.

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