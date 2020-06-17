Московские пробки достигли 9 баллов из-за подготовки к параду

Пробки в Москве достигли отметки в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Проблемы с передвижением по городу связаны с подготовкой к репетиции парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

Так, движение наиболее затруднено почти по всему Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу, а также бульварам, по Москворецкой и Софийской набережным.

Кроме того, трудности с автопередвижением наблюдаются в районе Нового Арбата, по Мясницкой улице, а также по Воздвиженке, Долгоруковской, по проспекту Мира и шоссе Энтузиастов.

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