Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали четыре человека

Число погибших в результате столкновения автомобилей Mazda и Lada под Нижним Новгородом возросло до четырех, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Как сообщается, в больнице умер ребенок.

«Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что после столкновения машин Mazda и Lada под Нижним Новгородом пострадали семеро человек, а еще трое погибли.

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