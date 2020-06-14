Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали четыре человека
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Число погибших в результате столкновения автомобилей Mazda и Lada под Нижним Новгородом возросло до четырех, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Как сообщается, в больнице умер ребенок.
«Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что после столкновения машин Mazda и Lada под Нижним Новгородом пострадали семеро человек, а еще трое погибли.
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